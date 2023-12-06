В России создали виртуального преподавателя-программиста

В МГТУ имени Н.Э. Баумана совместно с Московским физико-техническом институтом создали «виртуального преподавателя информатики» –– сервис для изучения программирования на практике с помощью искусственного интеллекта, рассказали «Известиям» авторы проекта.
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