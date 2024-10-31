Автор хита "Люди встречаются", композитор Олег Жуков умер в возрасте 88 лет

Автор хита "Люди встречаются", белорусский композитор Олег Жуков умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает информационное агентство "БелТА" со ссылкой на председателя Белорусского союза композиторов Елену Атрашкевич.
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