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Голдобин о ЧМ-2026: «Болел за Роналду. Многие говорят, что его специально сливали, я в это верю. Судьи помогают Месси, поэтому я за Испанию»

Хоккеист СКА Николай Голдобин рассказал, что будет поддерживать сборную Испании в финале чемпионата мира по футболу-2026.

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