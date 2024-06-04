Французы считают, что российский аппарат следит за геостационарными спутниками

Французский стартап Aldoria, специализирующийся на отслеживании спутников на околоземной орбите, сообщил о «внезапном сближении» российского военного спутника «Луч-2» с одним из геостационарных спутников.
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