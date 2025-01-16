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Обломки беспилотников нанесли урон энергетике Полтавской области Украины

Обломки беспилотников нанесли урон энергетике Полтавской области Украины

Энергетическая инфраструктура Полтавской области Украины пострадала от обломков беспилотников, согласно информации областной администрации.

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