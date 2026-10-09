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Регионы России

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Директор «Родины» озвучил стратегию развития клуба на три года

Директор «Родины» озвучил стратегию развития клуба на три года

Спортивный директор хоккейного клуба «Родина» Алексей Зинин поделился видением дальнейшего развития команды на ближайшие три года.

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