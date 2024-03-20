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Бочкарёв: ЖК с модульными офисами появится на Мосфильмовской улице

Бочкарёв: ЖК с модульными офисами появится на Мосфильмовской улице

Комплекс с жилой, коммерческой и офисной недвижимостью появится в районе Раменки в 2026 году. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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