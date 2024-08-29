Поисковый отряд разыскивает родных красноармейца Петра Кожевникова

Имя красноармейца 719-го сп Петра Кожевникова, останки которого были найдены в Карелии в районе реки Тулокса, удалось установить по поясному ремню, сообщает пресс-служба поискового отряда «Видлицкий рубеж» 29 августа в соцсети «ВКонтакте».
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