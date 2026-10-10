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Неординарные газовые новости

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Балканы вспомнили про трубу, которую забыли десять лет назад

Балканы вспомнили про трубу, которую забыли десять лет назад

Три столпа немецкой экономики посыпались одновременно Германская экономическая модель держалась на трех опорах, и первой из них был дешевый российский газ.

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