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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Левандовского: «Лапорта просил передать Роберту, что тот спас «Барселону». Жоан хотел, чтобы Левандовски остался еще на год, но Деку и Флик не могли гарантировать место в составе»

Агент Пини Захави рассказал, почему Роберт Левандовски покинул «Барселону». «Вы знаете, что Жоан Лапорта восхищается им, это правда! И он хотел, чтобы Роберт поиграл на «Камп Ноу» еще год.

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