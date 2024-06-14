Вслед за Starbucks Coca-Cola снова регистрирует товарные знаки в России

По словам экспертов, это стандартная процедура. Многие компании, которые работают на внешних рынках, даже если там не присутствуют, регистрируют товарные знаки во избежание юридических проблемВ апреле компания Coca-Cola подала в Роспатент три заявки на регистрацию Coca-Cola, Sprite и Fanta, пишут «Ведомости».
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