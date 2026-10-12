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«Обретает уверенность»: Овечкин забросил первую шайбу в сезоне и сократил отставание от Гретцки до девяти голов

«Обретает уверенность»: Овечкин забросил первую шайбу в сезоне и сократил отставание от Гретцки до девяти голов

Александр Овечкин отметился дебютным голом в новом регулярном чемпионате НХЛ. В стартовом периоде матча с «Сиэтлом» он воспользовался пасом Ильи Протаса на пятак и не оставил шансов вратарю.

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