Разработанный в России искусственный интеллект будет распознавать загрязнение рек по поведению моллюсков

Сотрудники Института природно-технических систем (ИПТС) и Севастопольского государственного университета создали методику, которая позволяет оперативно выявлять загрязнения в водных ресурсах на основе … поведения моллюсков.
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