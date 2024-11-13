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Разработанный в России искусственный интеллект будет распознавать загрязнение рек по поведению моллюсков

Разработанный в России искусственный интеллект будет распознавать загрязнение рек по поведению моллюсков

Сотрудники Института природно-технических систем (ИПТС) и Севастопольского государственного университета создали методику, которая позволяет оперативно выявлять загрязнения в водных ресурсах на основе … поведения моллюсков.

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