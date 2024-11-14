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"Их всех отправят на Украину опять": Мать дезертира из Коченево показала последние "кружочки" в Telegram от сына

В Коченево Новосибирской области 12 военнослужащих сбежали из местной воинской части. Мать дезертира показала последние "кружочки" в Telegram от сына: "он мне видео отправил, что их всех отправят на Украину опять".

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ну дезертирство все таки произошло, от этого факта не денешься. Но проблема в том что военная судебная система очень отлична от гражданской. будем ждать дальнейших событий.
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16 час.

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