Детская команда по волейболу попала в ДТП в Актюбинской области. 1 ребенок погиб

Автомобиль «Toyota Estima» опрокинулся на 68 км. автодороги Актобе-Болгарка-Шубаркудук. За рулем был 32-летний житель Темирского района.

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