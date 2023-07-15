5 символов богатства, достать которые в СССР можно было исключительно по блату

Потребительские товары в СССР почти всегда были в дефиците. Так как в режиме плановой экономики государством была определена их стоимость, а зарплаты у населения были в основном неплохие, все изделия высокого качества быстро раскупались в магазинах.
Потребительские товары в СССР почти всегда были в дефиците. Так как в режиме плановой экономики государством была определена их стоимость, а зарплаты у населения были в основном неплохие, все изделия высокого качества быстро раскупались в магазинах.
Свежие комментарии