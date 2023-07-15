С нами не соскучишься!

8 354 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виктор комягин
    хороша....нет слов....👍👍👍😍😍😍😘😘😘Скандальная муза ...
  • Traveller
    А унитазы в Версале и сейчас выставлена напоказ.Действительно ли ...
  • Anlrey Boracow
    Самые опасные нап...

5 символов богатства, достать которые в СССР можно было исключительно по блату

5 символов богатства, достать которые в СССР можно было исключительно по блату

 Потребительские товары в СССР почти всегда были в дефиците. Так как в режиме плановой экономики государством была определена их стоимость, а зарплаты у населения были в основном неплохие, все изделия высокого качества быстро раскупались в магазинах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх