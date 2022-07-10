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Шри-​Ланка попросила Путина отправить на курорт российских туристов и срочный энергокредит

Шри-​Ланка попросила Путина отправить на курорт российских туристов и срочный энергокредит

Президент обанкротившегося курортного острова Шри-​Ланка Готабая Раджапакса сообщил, что в беседе с Владимиром Путиным попросил коллегу о срочных поставках топлива в кредит и возобновлении туристического авиасообщения между Москвой и Коломбо.

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