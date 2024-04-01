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Западное СМИ: ВС РФ провели одно из крупнейших танковых наступлений на Авдеевском участке фронта

Западное СМИ: ВС РФ провели одно из крупнейших танковых наступлений на Авдеевском участке фронта

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают активное продвижение на Авдеевском участке фронта. Об этом пишет издание Forbes, подчеркивая, что армия России в минувшую субботу провела одно из крупнейших танковых наступлений на украинские позиции.

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