Западное СМИ: ВС РФ провели одно из крупнейших танковых наступлений на Авдеевском участке фронта

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают активное продвижение на Авдеевском участке фронта. Об этом пишет издание Forbes, подчеркивая, что армия России в минувшую субботу провела одно из крупнейших танковых наступлений на украинские позиции.
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