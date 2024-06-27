Индекс МосБиржи готовится к новой волне краткосрочного роста

Торги на фондовых биржах США накануне после разнонаправленной динамики в течение дня завершились повышением трех основных индексов на 0,1-0,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который однако пока остается на расстоянии от достигнутого ранее в июне исторического пика.
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