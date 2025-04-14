Глава МИД Франции Барро: ЕС нужно ввести самые тяжелые санкции против России

Европейскому союзу (ЕС) нужно ввести "самые тяжелые санкции" против России. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Люксембурге, трансляция велась на сайте Еврокомиссии.