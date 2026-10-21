В преддверии Дня народного единства в фойе Дворца культуры Барнаула развернулась большая выставка. Представители разных национальностей, проживающих в Алтайском крае, через творчество познакомили гостей со своей культурой и обычаями.
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