Три человека пропали без вести в Охотском море в Сахалинской области

На Сахалине в Охотское море вышла резиновая лодка с подвесным мотором с двумя людьми и моторная лодка с тремя людьми на борту, первое плавательное средство вернулось с пассажирами на берег из-за поломки, а второе пропало Об этом 12 сентября сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.