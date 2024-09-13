Алсу взбесилась из-за нового интервью Решетовой

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов официально расстались 27 августа после 18 лет совместной жизни. Несмотря на развод, обсуждения их разрыва продолжаются.
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