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  • Федор Родников
    Господи,что же наделал с этим существом,которое вроде как женщина?-ворон отпугивать с огородов😅🤣😂Ранее осуждающая ...
  • Гарий Щерба
    Побыла на  ПОХОРОНАХ  ?  ,  вот и  ВАЛИ ИУДА НАЗАД  в  СВОЮ ,,СВОБОДНУЮ,, Армению ...!!!Ранее осуждающая ...
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Алсу взбесилась из-за нового интервью Решетовой

Алсу взбесилась из-за нового интервью Решетовой

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов официально расстались 27 августа после 18 лет совместной жизни. Несмотря на развод, обсуждения их разрыва продолжаются.

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