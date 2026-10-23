🎖 Дениса Грибахо посмертно наградят медалью МЧС России за спасение тонущей девушки 29 августа на пляже Фрунзе в Сакском районе девушка отправилась на сапборде в море во время шторма и не смогла выбраться.
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