❗️⚡️Пентагон впервые поставит Израилю самые мощные в своём арсенале неядерные авиабомбы GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast.
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❗️⚡️Пентагон впервые поставит Израилю самые мощные в своём арсенале неядерные авиабомбы GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast.