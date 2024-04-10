Кисида подарил Байдену мерч с героями вселенной Super Mario

Премьер-министр Японии Фумио Кисида подарил президенту Джо Байдену сувениры ручной работы из пострадавшего от землетрясения региона Ното в Японии, а также различный мерчендайз с героями вселенной Super Mario Bros от компании Nintendo.
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