Зидан регулярно общается с эмиром Катара. Леонардо не хочет работать с экс-тренером «Реала» в «ПСЖ»

Владелец «ПСЖ» регулярно общается с Зинедином Зиданом. По данным Foot Mercato, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и бывший главный тренер «Реала» регулярно общаются друг с другом.
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