Ястреб ЕЦБ Хольцман предупреждает об обманутых ожиданиях снижения ставки в этом году

Инвесторы ожидают начало снижения ставок Центробанками США и Еврозоны. Однако Европейский центральный банк может бросить вызов этим ожиданиям рынка и заморозить монетарную политику на весть период 2024 года.
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