Медвежий угол

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  • Надежда Трофимова
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На какие машины пересадят чиновников

На какие машины пересадят чиновников

Спикер Госдумы Володин: С сентября начнем переходить только на отечественные «Москвичи», «Лады» Уже в ближайшее время российское чиновничество ожидают большие перемены: госслужащим придется пересесть только на изделия отечественной автомобильной промышленности.

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Комментарии
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М
Мария
А почему бы не на &quot;Запорожцы?&quot; Прекрасное было бы решение!
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3 час.
Надежда Трофимова
На трамваи их надо, на трамваи Поближе к людям, чтобы слышали и видели Только тогда хоть что то и
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2 мин.
Надежда Трофимова
На трамваи их надо, на трамваи Поближе к людям, чтобы слышали и видели Только тогда хоть что то изменится
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2 мин.

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