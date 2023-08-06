Спикер Госдумы Володин: С сентября начнем переходить только на отечественные «Москвичи», «Лады» Уже в ближайшее время российское чиновничество ожидают большие перемены: госслужащим придется пересесть только на изделия отечественной автомобильной промышленности.
На какие машины пересадят чиновников
Комментарии
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М
Мария
А почему бы не на "Запорожцы?" Прекрасное было бы решение!
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3 час.
Надежда Трофимова
На трамваи их надо, на трамваи Поближе к людям, чтобы слышали и видели Только тогда хоть что то и
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2 мин.
Надежда Трофимова
На трамваи их надо, на трамваи Поближе к людям, чтобы слышали и видели Только тогда хоть что то изменится
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2 мин.
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