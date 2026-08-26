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Царьград

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Соцфонд России ускорил выплаты и услуги для льготников на 15%

Соцфонд России ускорил выплаты и услуги для льготников на 15%

Социальный фонд России сократил сроки назначения и переоформления ежемесячных выплат на 10-15%. Глава ведомства Сергей Чирков подчеркнул важность ускорения процедур для инвалидов и ветеранов, упростив процесс до одного дня.

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