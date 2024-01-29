Медведев уступил Синнеру с 2-0 в финале Australian Open, Путин посетил новую арену СКА, победы «Ливерпуля» и «МЮ», новый роман Трусовой и другие новости

Лена Мисько

Исторический успех Таджикистана Вчера сборная Таджикистана, которая впервые в своей истории участвует в Кубке Азии, сотворила сенсацию. В 1/8 финала таджики в серии пенальти обыграли команду ОАЭ, которая на двух последних Кубках Азии играла в полуфиналах. Безумие продолжается, ведь уже выход из группы для дебютанта турнира был отличным результатом. Впереди матч с победителем пары Ирак - Иордания. Я был в Таджикистане в 2017 году вместе с компанией Мегафон. Там проводился отбор международного турнира Будущее зависит от тебя. Помимо детских соревнований обсуждали и взрослый футбол. Точнее, подготовку молодежи. На базе футбольного клуба Истиклол была создана академия, которую курировала местная федерация футбола. Разумеется, последние 7 лет я не особенно следил за таджикским футболом. Но уже тогда шли разговоры - в порядке осторожных мечтаний - о возможном выходе команды на ЧМ. За пару месяцев до поездки ФИФА объявила о расширении финальной стадии турнира до 48 команд. Сейчас в Таджикистане действует программа Орзу-2026 (Мечта-2026), цель которой, думаю, объяснять не нужно. И вот сборная сначала впервые в истории квалифицируется на Кубок Азии, потом выходит из группы, а потом добирается и до четвертьфинала. Не могу утверждать, что весь футбол в бывшей советской республике живет вот строго по программе, и все работает как часы. Но здорово, что еще одна страна с постсоветского пространства нашла свой путь в футболе и развивается в этом направлении. А особенно рад я за мальчишек, с которыми познакомился в той поездке (https://rsport.ria.ru/20170417/1119213167.html). У детей из шахринавской школы-интерната не слишком много радостей в жизни. Круто, что сборная подарила им да и всей стране эти несколько счастливых мгновений на Кубке Азии.