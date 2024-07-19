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Царьград

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Движение на улицах Екатеринбурга 19 июля сковала огромная пробка

Движение на улицах Екатеринбурга 19 июля сковала огромная пробка

Движение на улицах Артинской и Армавирской встало из-за крупного ДТП с грузовиками.В уральской столице утром 19 июля из-за серьезного ДТП оказалось парализовано движение на улицах Артинской и Армавирской, сообщают очевидцы.

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