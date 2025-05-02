Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил обеспокоенность политикой Европейского союза в отношении Украины, заявив, что военная помощь Киеву и планы по его скорейшему вступлению в ЕС могут привести Европу к финансовому краху.
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