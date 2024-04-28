Ракетный прилёт сорвал провокацию Украины Ольга ВайленкоРоссийская армия нанесла массированный ночной удар по военным объектам и топливно-энергетическому комплексу Украины, оказавшийся одним из самых существенных в текущем году.
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