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Спички - не игрушка

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Израильский посол угрожает России серией терактов

Политнавигатор В будущем Россия столкнётся с волной исламского терроризма. Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега», заявил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Алексей Тарасов
Жидок хуцповатый!
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2 д.
Семен Борисов
Если мы будем любезничать и лояльничать по отношению к мигрантам,то недалеко и до того что говорит этот посол.А уж они и американцы постараются это действо спланировать и спонсировать деньгами.Прецедент - аэропорт Махачкалы!
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2 д.

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