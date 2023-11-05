Политнавигатор В будущем Россия столкнётся с волной исламского терроризма. Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега», заявил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Израильский посол угрожает России серией терактов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тарасов
Жидок хуцповатый!
Ответить
2 д.
Семен Борисов
Если мы будем любезничать и лояльничать по отношению к мигрантам,то недалеко и до того что говорит этот посол.А уж они и американцы постараются это действо спланировать и спонсировать деньгами.Прецедент - аэропорт Махачкалы!
Ответить
2 д.
Свежие комментарии