Путин пообщался с губернатором Приморья по прилете во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообщался с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко по прилете в аэропорт Владивостока, куда прибыл из Киргизии после саммита Шанхайской организации сотрудничества.