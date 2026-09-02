Путин пообщался с губернатором Приморья по прилете во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообщался с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко по прилете в аэропорт Владивостока, куда прибыл из Киргизии после саммита Шанхайской организации сотрудничества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым