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ТАСС

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Путин пообщался с губернатором Приморья по прилете во Владивосток

Путин пообщался с губернатором Приморья по прилете во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообщался с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко по прилете в аэропорт Владивостока, куда прибыл из Киргизии после саммита Шанхайской организации сотрудничества.

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