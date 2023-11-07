Опрос: Более 70% россиян поддерживают запрет вегетарианства для детей

Более 70% россиян поддерживают идею законодательно запретить вегетарианство для детей и подростков. Это следует из результата опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного 7 ноября.
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