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Газета.ру

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Сын Высоцкого Никита опроверг продажу квартиры артиста

Сын Высоцкого Никита опроверг продажу квартиры артиста

Сын артиста Владимира Высоцкого Никита ответил на слухи об избавлении от квартиры отца. Его цитирует ТАСС.

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