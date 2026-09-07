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Царьград

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МВФ: Украина выплатила $1,587 млрд с начала 2026 года

МВФ: Украина выплатила $1,587 млрд с начала 2026 года

С начала 2026 года Украина потратила $4,81 млрд на обслуживание госдолга. Основные выплаты были направлены МВФ и другим международным кредиторам.

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