Больше экстренной помощи молдавским фермерам

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) в Республике Молдова в сотрудничестве с Австрийским агентством развития (ADA), оперативным подразделением Австрийского сотрудничества в целях развития, правительством Японии и правительством Швейцарии, инициировала новый этап чрезвычайной сельскохозяйственной помощи мелким фермерам и уязвимым сельским домохозяйствам, сто .