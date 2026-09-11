Под сотню мин на одной платформе: новая роль TRACKX – финского преемника МТ-ЛБ Польские системы дистанционного минирования уже поставляются в колёсном и разрабатываются .
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