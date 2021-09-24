Между Самарой, Ульяновском и Казанью могут пустить метеоры

Между Самарой, Ульяновском и Казанью хотят организовать речное пассажирское сообщение. Как рассказал заместитель губернатора Ульяновской области Алексей Русских, в планах - покупка трёх "Метеоров", которые и будут курсировать между городами.
Между Самарой, Ульяновском и Казанью хотят организовать речное пассажирское сообщение. Как рассказал заместитель губернатора Ульяновской области Алексей Русских, в планах - покупка трёх "Метеоров", которые и будут курсировать между городами.
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