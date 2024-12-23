Суд рассмотрит дело Татьяны Лазаревой об оправдании терроризма 24 декабря

Телеведущей грозит до семи лет колонии Второй западный окружной военный суд начнет по существу рассматривать заочное уголовное дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* (признана в РФ иноагентом) об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в инстанции.