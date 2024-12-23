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Петербургский дневник

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Суд рассмотрит дело Татьяны Лазаревой об оправдании терроризма 24 декабря

Суд рассмотрит дело Татьяны Лазаревой об оправдании терроризма 24 декабря

Телеведущей грозит до семи лет колонии Второй западный окружной военный суд начнет по существу рассматривать заочное уголовное дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* (признана в РФ иноагентом) об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в инстанции.

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