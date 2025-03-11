В соседней с Калужской Московской области за ночь сбито 58 БПЛА

В 5 утра сообщалось лишь об 11 сбитых ПВО беспилотниках.Дежурные подразделения противовоздушной обороны продолжают бороться с вражескими атакамиВ соседней с Калужской Московской области количество сбитых беспилотников за ночь возросло до 58, сообщает мэр города Сергей Собянин.