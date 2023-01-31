Экс-наставник "Спартака" Романцев заявил, что как тренер понимает желание Карпина играть в Азии

Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев рассказал, что думает о словах главного тренера сборной России Валерия Карпина по поводу возможного перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев рассказал, что думает о словах главного тренера сборной России Валерия Карпина по поводу возможного перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
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