Газета.ру

7 995 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Как можно верить США, этот договор им нужен, чтобы ограничить Россию в применении вооружения. А нам это нужно?Госдеп: США готов...
  • Ольга
    Когда уже таких чинуш пометут поганой метлой?Глава ОКР Поздняк...
  • Виталий Цуканов
    Явный саботажник. На что-то рассчитывает в дальнейшем за рубежом . Возможно, и сбежит. Подозрительная словоохотливост...Глава ОКР Поздняк...

Экс-наставник "Спартака" Романцев заявил, что как тренер понимает желание Карпина играть в Азии

Экс-наставник "Спартака" Романцев заявил, что как тренер понимает желание Карпина играть в Азии

Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев рассказал, что думает о словах главного тренера сборной России Валерия Карпина по поводу возможного перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх