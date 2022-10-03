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Неизвестная Земля: Раскрыта тайна исчезновения первых континентов

Неизвестная Земля: Раскрыта тайна исчезновения первых континентов

Пангея, Гондвана, Лавразия — всё это было потом. А задолго до них на Земле возникли совсем другие участки твёрдой поверхности, от которых сейчас не осталось никаких следов.

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