Неизвестная Земля: Раскрыта тайна исчезновения первых континентов

Пангея, Гондвана, Лавразия — всё это было потом. А задолго до них на Земле возникли совсем другие участки твёрдой поверхности, от которых сейчас не осталось никаких следов.
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