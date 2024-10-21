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Проектирование ремонта причалов у Графской пристани и на Северной стороне начнётся в этом году

Проектирование ремонта причалов у Графской пристани и на Северной стороне начнётся в этом году

В Севастополе обновят ещё два причала – на Северной стороне и у Графской пристани. О выделении финансирования на ремонт стало известно на заседании Правительс.

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