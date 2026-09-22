Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

39 024 подписчика

Один против всех, или Как Эстония решила разобраться с Россией до обеда

Один против всех, или Как Эстония решила разобраться с Россией до обеда

"С 6:00 до 7:00 — подвиг.С 8:00 до 10:00 — разгон туч, установление хорошей погоды.В 16:00 — война с Англией".

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Тахир Сукуров
Тахир Сукуровизменено

Зря вы так критически. Зато какая у них авиация. Весь мир же на параде видел. Жаль только дорожка для разбега коротковата. НУ, если почаще подпрыгивать, то и взлететь можно.  Одни же всё подскакивали. Не всем же подскакивать. Можно и подпрыгивать.