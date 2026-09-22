Один против всех, или Как Эстония решила разобраться с Россией до обеда

"С 6:00 до 7:00 — подвиг.С 8:00 до 10:00 — разгон туч, установление хорошей погоды.В 16:00 — война с Англией".
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Слон и моська😂
Ребяты! Обкурились, что ль?? Ну нельзя же так! Ну, не любите вы нас - переживём, не девушки. Но пошто ж путать тиятр с собственными похоронами? Некраси-и-иво как-то...
Как бы себя бы они не бахнули или трухнули! 🤣
ёбом токнутые(((
Если в психушке врачи болеют тем же, что и пациенты, то положительного результата ждать глупо.
Зря вы так критически. Зато какая у них авиация. Весь мир же на параде видел. Жаль только дорожка для разбега коротковата. НУ, если почаще подпрыгивать, то и взлететь можно. Одни же всё подскакивали. Не всем же подскакивать. Можно и подпрыгивать.