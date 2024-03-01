Пушков: допустивший войну России с НАТО Остин не до конца понимает свои слова

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале написал, что заявивший о риске конфликта между Россией и НАТО после поражения Украины глава Пентагона Ллойд Остин, "не до конца" понимает, о чем говорит.
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