АЛЕКСАНДР ДУГИН. ЕСЛИ БЫ НЕ СВО… Россия очень неповоротлива. Может быть потому, что очень большая.
Россия очень неповоротлива. Может быть потому, что очень большая
Комментарии
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Андрей Павлов
Да не потому неповоротливая, что очень большая, а потому, что у ее руля в редких случаях оказывались державники. Каждый правитель окружал себя элитой, которая подходила для реализации его целей. После его "ухода" элита переходила по наследству следующему руководителю. Если он был "так себе", то все оставалось "как при бабушке", ну а если державник унаследовал структуру, состоящую из жополизов, умеющих только лизнуть и хапнуть, то значительную часть отмеренного ему судьбой срока он вынужден ее переформатировать под себя. Отсюда и неповоротливость. Путину, к сожалению, не удалось за 23 года переформатировать доставшуюся ему элиту, и набрать команду державников. Увы...
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12 час.
ЕБ
Елена Бреслова
а Вы уверены, что Путин этого хотел?! судя по его антисоветским высказываниям, его всё устраивает! Строятся ЕБНцентры, памятники СоЛЖЕницыну, читает он антисоветчиков Ильина, Гранина, меняет население России на мигрантов, которые не будут задавать вопросов о курсе России...
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10 час.
В С
Давайте придумаем замену слову элита. Для меня ЭЛИТА - (Михалков, Дугин и близкие к ним по духу и направлению )
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2 час.
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