Россия очень неповоротлива. Может быть потому, что очень большая

Андрей Павлов

Да не потому неповоротливая, что очень большая, а потому, что у ее руля в редких случаях оказывались державники. Каждый правитель окружал себя элитой, которая подходила для реализации его целей. После его "ухода" элита переходила по наследству следующему руководителю. Если он был "так себе", то все оставалось "как при бабушке", ну а если державник унаследовал структуру, состоящую из жополизов, умеющих только лизнуть и хапнуть, то значительную часть отмеренного ему судьбой срока он вынужден ее переформатировать под себя. Отсюда и неповоротливость. Путину, к сожалению, не удалось за 23 года переформатировать доставшуюся ему элиту, и набрать команду державников. Увы...